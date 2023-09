u Carlos Alexandre tomou ontem posse como juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa (numa secção criminal). No total, 43 magistrados tomaram posse. Juiz no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) desde 2004, Carlos Alexandre, de 62 anos, teve em mãos os principais grandes processos da criminalidade económico-financeira como o BES e a ‘Operação Marquês’, com José Sócrates. Ainda no TCIC, o superjuiz vai decidir se vão ou não a julgamento os arguidos do processo de tráfico de droga envolvendo Rúben Oliveira, conhecido por ‘Xuxa’. A diligência está marcada para dia 29.