É no ‘Ticão’, como é conhecido o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que estão os processos mais complexos da Justiça portuguesa, como a ‘Operação Marquês’ e o caso BES/GES. Quando Carlos Alexandre e Ivo Rosa deixaram de ser os únicos juízes do ‘Ticão’, após a fusão com o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, o número de magistrados passou a nove.









