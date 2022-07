‘Superpolícias por 890 euros’ protestam nos aeroportos

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai iniciar quinta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, uma série de ações de sensibilização da população e dos turistas que visitam Portugal.Sob o mote ‘Superpolícia Low Cost - Portugal é um País seguro com polícias a baixo custo’, a ASPP/PSP quer informar a população da “estagnação salarial, as soluções mais estapafúrdias para camuflar a situação e os 890 euros mensais”, entre outros problemas.