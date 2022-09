O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a condenação a 11 anos de prisão por tráfico agravado de Franquelim Lobo, de 64 anos, considerado pela Polícia Judiciária como o maior traficante de droga português, admite a utilização de metadados (dados sobre comunicações de telemóvel e de internet que permitem localizar suspeitos) na investigação.





No entanto, e segundo o acórdão a que o CM teve acesso, “é incorreta a afirmação”, que consta do recurso apresentado pelo arguido, de que o inquérito pode ser nulo devido a esse facto. Em concreto, sustenta o STJ, “a factualidade apurada no decorrer do julgamento, e analisada nos recursos já efetuados, não está sustentada na utilização destes metadados”.