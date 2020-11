Supremo Tribunal retira dois anos à pena de mulher que matou o namorado

Bruna Letícia Gonçalves tinha sido condenada em primeira instância a 16 anos de prisão. A pena, por homicídio qualificado e violência doméstica, foi confirmada pelo Tribunal da Relação, mas agora o Supremo Tribunal de Justiça decidiu retirar dois anos à pena e sentenciou a homicida a 14 anos de cadeia. A arguida, de 23 anos, matou o namorado, Luís Rodrigues, de 21, com uma facada no pescoço.O crime foi durante a noite de 17 de outubro de 2017, em Fafe. O casal discutiu após Bruna ter visto no telemóvel de Luís uma mensagem em que este dava os parabéns à ex-namorada., Gil Balsemão, advogado de Bruna, disse estar desiludido com a decisão.“Sinto que não foi feita justiça. Tentei alterar a qualificação do homicídio para dolo negligente, o que era mais justo, mas não foi possível”, referiu.