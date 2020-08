Jovem mata namorado à facada e fica presa durante 16 anos

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu manter a pena de 16 anos de cadeia à mulher que foi condenada por matar o namorado, Luís Rodrigues, de 21 anos, em Fafe, com uma facada no pescoço, após mais uma discussão violenta entre ambos, em outubro de 2017.Bruna Gonçalves, de 25 anos, recorreu da decisão de primeira instância, que a condenou por violência doméstica e pelo homicídio qualificado do namorado, do qual tinha ciúmes doentios. Alegou que, por não ter antecedentes criminais, ser ainda jovem e ter demonstrado arrependimento - além de todas as circunstâncias em que praticou o crime, num ambiente de violência doméstica mútuo - a pena deveria ser reduzida para 13 anos de prisão.Os desembargadores não colheram os argumentos da arguida e mantiveram a decisão. "Ao ligar para o INEM, procurou sim a arguida eximir-se à sua responsabilidade. Nenhum arrependimento ficou demonstrado, sendo certo que a arguida nem sequer interiorizou a gravidade e desconformidade da sua atuação, não admitiu os factos que lhe vinham imputados", pode ler-se na decisão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 208 páginas, consultada pelo"O modo de execução dos factos consubstanciadores do crime de homicídio e a motivação que lhes esteve subjacente, inculcam, sem dúvida, uma personalidade violenta, insensível, com incapacidade de controlar os seus ímpetos", refere a decisão da Relação.