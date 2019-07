Juiz prende jovem homicida que matou o namorado em Fafe

O juiz de instrução do Tribunal de Guimarães decidiu, esta terça-feira, agravar as medidas de coação de Bruna Letícia Gonçalves, de 22 anos, que agora fica em prisão preventiva a aguardar julgamento pelos crimes de violência doméstica agravada e homicídio qualificado do namorado, Luís Rodrigues, de 21 anos, a 18 de outubro de 2017, em Fafe.A jovem estava em liberdade e voltou a ser chamada a tribunal, uma vez que, face aos indícios recolhidos, o juiz entende que as medidas de coação aplicadas estavam desfasadas em relação à gravidade dos atos - segundo a acusação, foi a mulher que, após meses de comportamento obsessivo, esfaqueou Luís e lavou depois a faca."A única proibição que ela tinha era de vir a Fafe. Continuámos a ver pelas redes sociais que fazia a sua vida normal e a publicar fotografias em festas depois de ter feito o mal que fez. É uma paz ter conhecimento que finalmente fica na cadeia", contou uma tia de Luís Gonçalves.A agressão aconteceu depois de Bruna ter visto uma mensagem da vítima a uma ex-namorada. Após discussão, atacou o companheiro com uma facada fatal no pescoço.O crime aconteceu na casa partilhada entre a vítima e a agressora, num contexto de ciúmes em que a jovem, depois de diversas mensagens a insultar e a provocar medo a Luís, acaba por esfaqueá-lo no pescoço.Bruna Letícia Gonçalves nunca chegou a ser formalmente detida e o juiz de instrução criminal, na decisão instrutória, acabou por admitir que poderia agravar a medida de coação à jovem. Chegou a pedir serenidade aos familiares da vítima, garantindo que a justiça corrige os erros.