Um surfista está esta noite a ser assistido depois de ter ficado preso entre as rochas junto à praia da Parede, em Cascais.O homem conseguiu sair do mar pelos próprios meios, mas apresentará várias escoriações.Bombeiros, INEM e Polícia Marítima foram mobilizados para o local, com meios no mar e na terra, para socorrer o surfista.