Suspeito da morte do agente Fábio Guerra procurado pela polícia espanhola

A Polícia Nacional espanhola está à procura de um dos principais suspeitos das agressões ao agente da PSP, Fábio Guerra, que acabou por morrer na segunda-feira.Clóvis Cláudio Duval, o cidadão português de 24 anos, está fugido às autoridades. É filho de um homem que, em 2020, foi morto pela GNR quando reagiu a tiro a um mandado de detenção, em Fernão Ferro. Terá atuado com vingança quando os PSP se identificaram como agentes à porta de uma discoteca em Lisboa, no passado fim de semana.O apelo foi lançado nas redes sociais das autoridades espanholas que pede, ainda, a quem saiba "alguma informação" sobre o paradeiro do suspeito, que contacte a polícia.