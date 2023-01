Suspeito de agredir militar da GNR em Tomar tem antecedentes por crime violento

O suspeito de ter agredido um militar da GNR, que se encontrava fora de serviço, na madrugada de sábado em Tomar (Santarém), tem "antecedentes policiais por crime violento", tendo-se apresentado no Departamento da Polícia Judiciária de Aveiro.

Em comunicado, a direção nacional da Polícia Judiciária (PJ) refere que o homem, de 41 anos, foi detido, estando a aguardar o primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Segundo a nota, o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria "deu pronto seguimento à participação criminal de um homicídio qualificado, na forma tentada, sendo vítima um militar da GNR de 28 anos de idade, factos ocorridos às primeiras horas do dia 28 [sábado], em espaço de diversão noturna da cidade de Tomar".

"A vítima foi atingida com um objeto corto-contundente, na zona do rosto e pescoço, lesões passíveis de fazer perigar a sua vida", lê-se na nota.

A PJ adianta que o suspeito agrediu, ainda, um outro militar da GNR, "factualidade que igualmente lhe será imputada".

No comunicado é também indicado que já após o início do processo de investigação para formalização da detenção do autor das agressões, este apresentou-se na PJ de Aveiro.