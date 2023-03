Suspeito de canibalismo detido em Lisboa transportava carne humana

A carne transportada pelo suspeito de canibalismo detido em Lisboa é de origem humana.

Ao que o Correio da Manhã apurou, as análises concluíram que carne analisada no Instituto de Medicina Legal é mesmo de origem humana, mas não pertence a Alan Lopes, o homem de 26 anos que terá sido morto por Begoleã Fernandes nos Países Baixos.







Dentro da bagagem de porão tinha uma ligadura e roupa com vestígios de sangue. Mas também uma caixa de plástico com diversos pedaços de carne humana.