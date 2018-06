Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de crime de violação detido pela Polícia Judiciária em Coimbra

Vítima é mulher de 24 anos que o agressor atraiu a sua casa.

Por Lusa | 18:54

Um homem suspeito de ter cometido um crime de violação, cuja vítima terá sido uma mulher de 24 anos, foi detido em Coimbra pela Polícia Judiciária, anunciou esta quinta-feira esta força policial.



A Judiciária, através da Diretoria do Centro, "identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de violação, de que foi vítima uma mulher com 24 anos de idade", afirma uma nota da daquela polícia enviada esta quinta-feira à agência Lusa.



O detido, de 31 anos de idade, "após conhecer a vítima num estabelecimento de diversão noturna, na cidade de Coimbra, atraiu-a para a sua residência onde, recorrendo à violência física, a obrigou a relacionar-se sexualmente com ele", refere a mesma nota da Polícia Judiciária.



O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.