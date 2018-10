Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de esfaquear homem junto a bar em Aveiro fica em liberdade

Crime terá sido cometido após uma discussão entre o suspeito e a vítima.

Por Lusa | 15:59

O suspeito de esfaquear um homem de 21 anos, junto a um bar na zona da Praça do Peixe, na madrugada da passada sexta-feira, vai aguardar o desenrolar do processo em liberdade, informou esta segunda-feira fonte policial.



Segundo um comunicado do PSP, o arguido, um estivador de 24 anos, foi presente no sábado a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais, no posto policial da área da sua residência.



O crime terá sido cometido após uma discussão entre o suspeito e a vítima, tendo aquele desferido um golpe com uma navalha, na zona do pescoço, fugindo de seguida.



"O suspeito foi intercetado por populares que o entregaram aos elementos policiais que se deslocaram ao local", refere a mesma nota.



Após ter sido assistida no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, a vítima foi conduzida ao Hospital de Aveiro, onde ficou internada.



Os elementos policiais apreenderam uma navalha (com 15 centímetros de comprimento) que, entretanto, fora abandonada no solo, no local da agressão.