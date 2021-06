Suspeito de matar a mulher e fugir em Castanheira de Pêra tem antecedentes criminais por violência doméstica

O principal suspeito do homicídio de uma mulher de 55 anos, em Moita, Castanheira de Pêra, foi investigado em 2005 pelas autoridades policiais, por violência doméstica. O homem, de apelido Pinheiro, de 60 anos, ainda está em fuga e o seu paradeiro é desconhecido.





Segundo apurou este domingo o, o alegado homicida pode ter saído do País ou então estar refugiado numa casa abandonada que foi herdada pelo marido da vítima, noutra aldeia do concelho, onde foram encontrados cobertores com aspeto de estarem a ser usados. O carro em que fugiu não foi localizado.