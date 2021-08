João Luizo está preso há mais de um ano. Foi detido no ano passado, na Inglaterra, na sequência de um Mandado de Detenção Europeu. Alegou ao juiz de instrução criminal que apenas fugiu de Portugal por temer pela vida após ser associado à morte do rapper. Mas o argumento não convenceu o magistrado.Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, que expira em janeiro de 2022, se até lá não houver uma condenação. Isto significa que Luizo poderá ser libertado já no início do próximo ano.