Homem de 32 anos agride namorada de 18 em Coimbra e acaba detido

Um homem de 32 anos, suspeito de violência doméstica sobre a sua namorada, de 18 anos, foi detido pela PSP, no domingo, na zona de Monte Formoso, em Coimbra, informou esta segunda-feira aquela força policial.

A Polícia assim que tomou conhecimento de que estaria em curso o crime de violência doméstica, de imediato se deslocou ao local, onde foi possível apurar que, "momentos antes, o homem tinha agredido a sua namorada, uma mulher de 18 anos", refere a PSP, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

"Na vítima, que se encontrava em pânico e a chorar, eram visíveis na zona do pescoço e nos braços vários hematomas", lê-se na mesma nota.

O suspeito, confrontado com a situação, adotou uma "postura muito hostil, pelo que, no imediato, lhe foi dada voz de detenção", acrescenta o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem provocou danos numa parede em 'pladur', no interior das instalações policiais.

O detido foi presente junto de autoridade judicial competente, desconhecendo-se até ao momento as medidas de coação aplicadas, conclui a Polícia.