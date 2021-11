Suspeito de ter violado a neta da ex-companheira em prisão preventiva

O suspeito de ter violado a neta, de 13 anos, da ex-companheira, em Espinho, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva. O homem ouviu, esta sexta-feira, as medidas de coação depois de ser ouvido, em primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira.O homem, que terá confessado parte dos crimes, está fortemente indiciado de ter praticado cerca de 20 crimes de abuso sexual de menores.O arguido, de 65 anos, abusou sexualmente da menor, durante dois anos, no período do confinamento da pandemia, na casa da ex-companheira, em Espinho. O homem terá aproveitado, durante o período de confinamento provocado pela pandemia da covid-19, e os momentos a sós com a menina, para cometer os crimes. A denúncia foi feita, aos pais, por uma explicadora , depois da criança ter confessado os abusos.O suspeito, residente em Santa Maria da Feira, entregou-se, esta quarta-feira, à GNR de Lourosa. O suspeito, residente em Santa Maria da Feira, foi encaminhado para a Policia Judiciária do Port.O arguido foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Custóias.