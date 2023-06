Suspeito de tráfico de droga detido em Coimbra após alerta de violência doméstica

A PSP de Coimbra deteve, no domingo, um homem suspeito de tráfico de droga, na sequência do alerta para um caso de violência doméstica, no quarto de uma residencial naquela cidade, revelou esta segunda-feira aquela força policial.

De acordo com um comunicado da PSP esta segunda-feira divulgado, após ter sido alertada para uma situação de violência doméstica numa residencial da cidade, a Polícia deslocou-se ao local tendo verificado a presença de "vestígios de sangue junto à porta de entrada do quarto indicado".

"Perante os indícios, [os polícias] bateram à porta e contactaram com o suspeito, que afirmou ter discutido com a namorada, mas que a mesma já se tinha ausentado do local", refere o comunicado.

Durante a abordagem, a PSP observou vários objetos espalhados pelo chão, pelo que efetuou revista ao suspeito e busca no quarto, tendo sido encontrados e apreendidos quatro tipos de produtos estupefacientes.

Através de testes de despistagem e análise, confirmou-se que se tratava de quantidades correspondentes a 267 doses individuais de haxixe, nove de liamba, 44 de cocaína e 8,5 de anfetaminas.

A Polícia apreendeu ainda um x-ato, uma navalha, uma balança de precisão e 360 euros em numerário. "A detenção foi efetuada pela 01h40" de domingo.

No mesmo dia foi detido um homem, de 25 anos, numa rua de Coimbra, igualmente por suspeito de tráfico de droga.

Uma mulher, de 40 anos, também foi detida, na madrugada de hoje, mas por posse de arma proibida.

Por volta da 01h00, a PSP deslocou-se à zona do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, após uma denúncia de roubo de um telemóvel sob ameaça de arma branca.

Com base no relato da vítima, foram efetuadas diligências tendo em vista a localização da suspeita, que foi intercetada, pouco depois, e submetida a revista de segurança.

Na posse da mulher, já conhecida da Polícia por diversos ilícitos criminais, foi encontrada "uma arma branca, mais concretamente uma faca de cozinha com 23 centímetros de comprimento total, 12 dos quais de lâmina", detalhou.

Duas outras detenções foram efetuadas por furto num estabelecimento comercial na zona de Santa Clara, em Coimbra, no sábado, pelas 22:30. Um homem de 48 anos e uma mulher de 47 foram intercetados após terem "abandonado a loja sem efetuar o pagamento de vários artigos que tinham na sua posse, no valor total de 311,90 euros".

Através do sistema de vigilância existente no interior do espaço, foi possível verificar que "atuaram em comunhão de esforços", afirma a PSP, na mesma nota.

Já na Figueira da Foz e por infrações rodoviárias, a Polícia efetuou três detenções, uma por condução automóvel sem habilitação legal e duas por embriagues -- num caso o respetivo teste "acusou uma taxa de álcool no sangue (T.A.S) de 1,51 gramas por litro (g/l)", no outro o detido recusou efetuar o teste de despistagem de álcool, refere ainda a mesma nota da PSP.