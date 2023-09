Prisão preventiva para suspeito de vaga de assaltos em Aveiro

Ficou em prisão preventiva o suspeito de ser o responsável por uma vaga de assaltos, no distrito de Aveiro, no último mês. O homem, com cerca de 30 anos, fará parte de uma dupla de encapuzados, que assaltou, com a ameaça de uma arma branca, vários estabelecimentos comerciais, farmácias e instituições.

Uma perseguição, de carro, da GNR a uma dupla de encapuzados, que são suspeitos de terem assaltado, esta quarta-feira, com uma arma branca, o posto dos correios e a junta de freguesia de Sever do Vouga, terminou com a detenção de um dos assaltantes. O outro homem conseguiu escapar para uma zona de floresta e encontra-se em parte incerta.

Os homens, depois dos assaltos em Sever do Vouga, foram vistos em Vale de Cambra. Depois de serem perseguidos, o carro de suspeitos acabou por parar por causa de um pneu rebentado. Os dois suspeitos escaparam apeados mas um dos homens acabou detido pela autoridade.

A dupla é suspeita de ter praticado vários assaltos, à mão armada, no último mês, em vários concelhos do distrito de Aveiro, nomeadamente em Ovar e Estarreja.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Aveiro.