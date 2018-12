Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de crime de tráfico de pessoas detido pela PJ no Alentejo

Homem, de 40 anos, foi detido em cumprimento de um mandado de detenção.

Por Lusa | 12:42

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem por suspeitas da prática do crime de tráfico de pessoas para trabalhos agrícolas no Alentejo, onde viviam em "condições desumanas" e "sujeitas a ameaças".



O homem, de 40 anos, foi detido na quarta-feira em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Juiz de Instrução Criminal de Cuba, no distrito de Beja, adiantou à agência Lusa fonte da PJ.



Segundo mesma a fonte, o homem foi submetido a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cuba, na quinta-feira, e saiu em liberdade sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais às autoridades.



O homem foi detido no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de pessoas no Alentejo, desenvolvida pela PJ na sequência de indícios sobre atividade suspeita associada a angariação de mão-de-obra no Leste da Europa e a exploração laboral, refere aquela polícia num comunicado enviado à agência Lusa.



As vítimas de tráfico de pessoas, homens e mulheres estrangeiros, respondiam, através da Internet, a propostas de emprego para trabalhos agrícolas no Baixo Alentejo e depois, já em Portugal, "ficavam privadas de documentação de identificação e de remuneração, sofriam ameaças e viviam em condições desumanas de habitabilidade" e com "alimentação deficiente", explica a PJ.



No âmbito da investigação, a PJ realizou buscas que permitiram "apreender diversa documentação associada a fluxos financeiros provenientes da atividade", deter o suspeito e constituir como arguidos uma mulher estrangeira e uma pessoa coletiva.