Suspeitos de pornografia de menores e venda de imagens na Internet detidos em Gaia

Detidos de 21 e 29 anos não possuem ocupação laboral.

13:04

Dois homens foram detidos na terça-feira em Gaia, distrito do Porto, por suspeitas de aliciarem menores de idade nas redes sociais para ter sexo e depois venderem as gravações de imagens na Internet, disse hoje fonte da Judiciária.



"Os detidos viviam da partilha dos ficheiros na Internet que eram vendidos" e a "investigação prossegue para apurar se há mais implicados", disse à Lusa fonte da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ).



Os detidos, com 21 e 29 anos e sem ocupação laboral, são suspeitos de se dedicarem há vários anos "ao aliciamento de menores, através das redes sociais, com o objetivo de com elas praticarem diversos atos sexuais, procedendo à gravação e posterior divulgação de imagens pela internet", lê-se no comunicado de imprensa da PJ enviado à comunicação social.



Durante as diligências policiais, a PJ apreendeu também diverso material informático e conteúdos de natureza pornográfica.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação a aplicar.