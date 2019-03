Chefe do núcleo de investigação de Loulé autorizou colaboração com PJM para recuperar material de Tancos

Luís Sequeira era o chefe de secção responsável pelo núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O responsável pela investigação criminal da GNR de Loulé à data do furto de Tancos, Luís Sequeira, autorizou a colaboração com a PJM para a recuperação do material desconhecendo que a investigação estava na alçada da Polícia Judiciária.

Questionado pelo deputado do PSD Leonel Costa, na comissão de inquérito ao furto de Tancos, o militar da GNR, esta quinta-feira chefe de secção da investigação criminal de Faro, disse não ter informação que lhe permita concluir que o aparecimento do material, na Chamusca, em outubro de 2017, foi uma encenação.

Na altura, Luís Sequeira era o chefe de secção responsável pelo núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé, junto da qual a PJM fez chegar um pedido de colaboração no âmbito de uma operação para a recuperação do material furtado, que veio a ser investigada pela PJ e no âmbito da qual há vários arguidos.