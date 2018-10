Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tancos despromove ex-adjunto de Azeredo Lopes

Se for constituído arguido, Martins Pereira sai do EMGFA.

Por Miguel Curado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes e atual nº 2 do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), deverá abandonar o cargo que desempenha se, tal como se prevê, seja constituído arguido no caso da farsa sobre o aparecimento do material de guerra de Tancos, quando for interrogado no DCIAP na quarta-feira.



Foi ele que recebeu o memorando com todos os passos da operação clandestina da Polícia Judiciária Militar, documento revelado este sábado pelo ‘Expresso’ e que compromete o Ministério da Defesa. Este documento, que inclui uma fita do tempo sobre a operação realizada pela PJM na Chamusca – local onde parte do armamento furtado em Tancos apareceu na madrugada de 18 de outubro de 2017 – foi entregue pelo major Vasco Brazão ao então chefe de gabinete de Azeredo Lopes no final do ano passado. Vasco Brazão, que é um dos arguidos no inquérito relativo à farsa já entregou o memorando no Ministério Público, tal como Martins Pereira.



Caso se prove que Martins Pereira teve participação nesta operação e que da mesma deu conhecimento ao então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o tenente-general sairá do DCIAP na qualidade de arguido, com a previsível aplicação de medidas de coação.



Deverá também ser afastado do cargo que ocupa no EMGFA.



Contactado pelo CM, o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas não quis comentar, mas fontes militares referem que a situação de Martins Pereira está condicionada ao que o Ministério Público considerar que foi o seu comportamento no caso de Tancos.



Depois de ter abandonado a chefia de gabinete de Azeredo Lopes, no final do ano passado, o tenente-general Martins Pereira foi colocado como adjunto para o planeamento e coordenador do EMGFA, na prática um adjunto do almirante Silva Ribeiro, atual chefe da estrutura que superintende as Forças Armadas. Confirmando-se o fim da sua comissão de serviço, deve regressar ao Exército.



Marcelo exige "toda a verdade"

A ‘novela’ em torno de Tancos tem levado o Presidente da República a exigir ver esclarecida, desde junho, "toda a verdade, doa a quem doer". Em alguns casos, os pedidos de explicações foram feitos "semana a semana", tal como esclareceu em declarações à agência Lusa. Marcelo Rebelo de Sousa, igualmente Comandante Supremo das Forças Armadas, confessa desconhecer os factos em torno do reaparecimento das armas furtadas dos paióis de Tancos.



"Se eu insisti e insisto nessa exigência é, precisamente, porque, tal como todos os portugueses, não sabia nem sei os factos que ocorreram e as inerentes responsabilidades, nomeadamente criminais", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que esclareceu ainda não se ter encontrado com Rovisco Duarte, antes de este ter pedido a saída do cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército. "Portugal não deve ficar, indefinidamente, com dúvidas sobre esta questão essencial para o Estado de Direito e o prestígio das Forças Armadas", disse.



Informação no memorando reforça a ideia de "nunca" se chamar a Polícia Judiciária

O memorando entregue no Ministério da Defesa no final do ano passado pelo major Vasco Brazão é um mero documento Word, que não está datado nem assinado. O documento divulgado este sábado pelo semanário ‘Expresso’ tinha como objetivo avisar o ministro Azeredo Lopes caso a PJ desvendasse a operação simulada do reaparecimento das armas de Tancos.



No memorando, em nenhuma parte é mencionada a GNR de Loulé ou o nome de João Paulino, o ex-fuzileiro apontado como o responsável das armas. Fala-se sim num "informador". "O informador da PJM diz que vai dar a localização de umas granadas como prova de que fala a verdade, mas a PJM tem de guardar essas granadas dois dias e nunca chamar a PJ. Ele depois dará a correta localização do material sempre com a condição do não envolvimento da PJ. Se o acordo for quebrado, o material de Tancos desaparece e a família do major Brazão não terá descanso", lê-se.



É combinada uma chamada anónima para o piquete da PJM, onde está de serviço o major Brazão. Este e o diretor da PJM, o coronel Luís Vieira, vão para o terreno, recuperando as armas. Foi também entregue às autoridades uma fita do tempo com detalhes.



General empossado como o novo CEME

O general José Nunes da Fonseca foi empossado sexta-feira como o novo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), após a saída de Rovisco Duarte do cargo.



Saída de Rovisco é um processo normal

O primeiro-ministro António Costa considera ser "normal" o processo de exoneração de Rovisco Duarte. "É normal que o senhor general saia", disse o chefe do Governo.