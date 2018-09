Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas: “Não há vitória sem luta e nós estamos firmes”

Protesto no Porto teve o seu ponto alto com a presença de 500 taxistas.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:51

O cansaço provocado pelas duas noites a dormir no interior dos carros, e pelas constantes manifestações durante o dia, não demoveu os taxistas que se concentraram, ao terceiro dia de protesto, na avenida dos Aliados, no Porto.



Está previsto que lá se mantenham - assim como em Lisboa e Faro - pelo menos até segunda-feira, dia em que os representantes do setor são recebidos na Presidência da República.



"Não há vitórias sem luta. Continuamos firmes e concentrados. Precisamos que se abram verdadeiramente as portas do diálogo", referiu José Monteiro, vice-presidente da Antral. Na origem da manifestação - a primeira desde 2015 que se estende por mais de um dia - está a entrada em vigor da lei que regula plataformas como Uber e Cabify.



O Bloco de Esquerda, Os Verdes e o Partido Comunista já se mostraram disponíveis para rever a lei e o PCP entregou mesmo ontem no Parlamento um projeto para revogar o regime jurídico.



"O documento que o PCP entregou deixa-nos com expectativas que seja aprovado em Assembleia. É necessário que também o PSD o assine. A acontecer, tomamos outra decisão que não a manutenção do protesto", disse ainda José Monteiro, ontem à tarde, entre 500 taxistas no Porto. Horas depois, soube-se que o PSD não assinaria o documento, pelo que o protesto vai, então, estender-se ao fim de semana.



Os taxistas ocupam duas faixas de rodagem de cada sentido dos Aliados.



Ontem, juntaram-se 30 carros de Braga. Vão-se revezando nas idas a casa. A manifestação continua também em Faro e em Lisboa.



São 2000 os profissionais envolvidos.