Um técnico de informática, de 52 anos, foi condenado pelo Tribunal de Coimbra a uma pena de internamento de três anos e meio por um crime de abuso sexual de menores. Tem ainda de pagar 25 mil euros à vítima. O arguido mantinha uma relação de amizade com os familiares do menino e costumava pernoitar em casa dos avós paternos da criança, onde tinha mesmo um quarto.Tudo aconteceu em janeiro de 2018, numa noite em que os pais do menino o deixaram com os avós. O menor, na altura com três anos, acabou por dormir no quarto do arguido, altura em que este consumou os abusos.