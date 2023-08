Televisão incendeia-se e chamas consomem cave em Carcavelos

Um incêndio deflagou, esta sexta-feira à noite, numa cave de um prédio de três pisos, em São Miguel das Encostas, Carcavelos. O alerta foi dado perto das 22h00.Uma mulher, com cerca de 60 anos, que morava no primeiro andar, ficou ferida com gravidade por inalação de fumos. O homem, que morava na cave, ficou com ferimentos considerados ligeiros. Ambos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.Segundo o comandante dos Bombeiros de Carcavelos, o incêndio terá começado numa televisão e a cave ficou inabitável.Os prédios contíguos tiveram de ser evacuados.No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros de Parede, Carcavelos e São Domingos de Rana.