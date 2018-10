Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade ‘Leslie’ com quase 20 mil sinistros

Valor dos danos é superior a 45 milhões de euros: quase metade em comércio e indústria.

Por Edgar Nascimento | 09:02

A destruição provocada pela passagem da tempestade ‘Leslie’ resultou na participação de quase 20 mil sinistros às companhias de seguros.



Segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), até ontem tinham sido participados quase 20 mil sinistros "cobertos por apólices de seguros", que correspondem a um agregado de danos superior a 45 milhões de euros.



A maior parte dos prejuízos respeita a seguros de habitações (19,3 milhões de euros) e a seguros de atividades comerciais e industriais (20,7 milhões €). Já em relação aos veículos com cobertura de danos próprios, mais de mil viaturas sofreram danos causados pela tempestade.



De acordo com a APS, "os dados reportados dizem respeito a sinistros já peritados e quantificados", continuando os trabalhos de peritagem.



A tempestade ‘Leslie’, que atingiu Portugal continental no dia 13 de outubro, deixou um rasto de destruição na região Centro, nomeadamente nos distritos de Coimbra, Leiria e Aveiro.



Na serra da Boa Viagem (Figueira da Foz), na Mata Nacional do Prazo de Santa Marinha, os trabalhos de remoção das centenas de árvores que caíram ou foram destruídas irão durar seis meses, estimou ontem o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.



Segundo Rui Rosmaninho, responsável das Matas Nacionais da região Centro do ICNF, a remoção das árvores que estão a interromper dois troços de estrada entre a povoação de serra da Boa Viagem e o acesso ao miradouro da Bandeira, pela zona onde existiam as espécies originais, plantadas entre 1911/24, as mais altas e de maior porte, "poderia ser feita no curto prazo", por questões de segurança, a intervenção irá estender-se até final do inverno.



A Mata Nacional possui 408 hectares.