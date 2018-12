Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Templo de Santa Luzia fica sem luzes de Natal

Direção da confraria que gere o ex-líbris da cidade de Viana do Castelo está demissionária. Razões financeiras na origem do problema.

O templo de Santa Luzia, em Viana do Castelo, não vai, este ano, ser decorado com iluminação de Natal, ao contrário do que aconteceu nos últimos cinco anos, porque a direção da confraria que gere o monumento , um ex-líbris da cidade, está demissionária.



"Não há quórum para tomar uma decisão que implica um investimento significativo, na ordem dos sete a dez mil euros", afirmou o presidente demissionário, Pedro Reis. O engenheiro civil, de 40 anos e que tomou posse do cargo em janeiro, sublinhou que a decisão de não decorar o templo "não se prende com razões financeiras".



"Não é uma questão de falta de dinheiro. A Confraria de Santa Luzia encontra-se de boa saúde financeira, mas não é, face à situação transitória que está a viver, o momento ideal para tomar uma decisão desta envergadura", frisou.



O responsável, eleito há um ano presidente da Confraria que gere o monumento situado no cimo do monte de Santa Luzia, sobranceiro à cidade, explicou que a "direção demissionária não tem legitimidade para tomar essa decisão, porque não quer onerar a futura direção de uma responsabilidade que, neste momento, não é essencial".



Adiantou ainda que a demissão da atual direção ocorreu em setembro, mas não quis especificar as razões, e referiu que "o novo ato eleitoral deverá ser marcado a curto prazo pela Diocese de Viana do Castelo, a quem caberá nomear uma comissão de gestão que assegurará a gestão do templo".



Em março, a confraria inaugurou um edifício polivalente de três andares, designado Edifício das Tílias, dotado de albergue de peregrinos, restaurante, arquivo e museu do santuário, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, investimento de 2 milhões de euros.