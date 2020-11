Tenta matar polícia por namoro com a filha

Revoltado com o namoro que a filha, de 17 anos, mantinha com um agente da PSP, de 29, o homem atacou o polícia à traição e esfaqueou-o no pescoço. Andou dois meses em fuga, mas foi agora detido pela PJ. Está indiciado por tentativa de homicídio e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.









O ataque ocorreu a 17 de setembro, em Alhos Vedros, na Moita. O agente da PSP estava num ginásio a treinar quando foi surpreendido pelo pai da jovem com que se relacionava há algumas semanas. Sem qualquer aviso, o homem, de 45 anos, agarrou o polícia pelas costas e golpeou-o no pescoço enquanto proferia ameaças de morte, fugindo rapidamente do local.

Valeu à vítima o facto de o corte ter sido pouco profundo e não ter atingido órgãos vitais. Foi o agente que se deslocou ao Hospital do Barreiro, pelos meios próprios, para ser assistido. Mas quando saiu formalizou queixa, identificando logo o autor da tentativa de homicídio. O caso foi investigado pela PJ de Setúbal, que confirmou a identidade do agressor. No entanto, o homem ‘desapareceu do mapa’ durante dois meses. Foi detido no final da semana passada e presente a tribunal, que decretou a prisão preventiva.





O polícia não foi indiciado por qualquer conduta ilícita, uma vez que a jovem tem 17 anos e a relação é consentida.