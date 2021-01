Terrorista libanês detido em Marrocos usa passaporte e carta portugueses

Um libanês suspeito de ligações ao terrorismo foi detido em Casablanca depois de apresentar documentos portugueses – no caso um passaporte e uma carta de condução.Os documentos são verdadeiros e tinham sido roubados. De acordo com A Brigada Nacional da Polícia Judiciária de Marrocos, o homem, de 57 anos, estava a ser investigado por fraude e roubo de identidade.Na rusga à casa do suspeito foram encontrados os documentos com foto e nome de cidadãos portugueses, o que levou a inserir os dados na base da Interpol, que veio a confirmar que tinham sido roubados. O homem terá usado os documentos para circular entre vários países nos últimos meses, fazendo-se passar por cidadão europeu.Foram também encontradas duas cartas de condução de França e Itália. O caso está a ser investigado em coordenação com a Polícia Judiciária portuguesa.