Testemunha que vendeu café a Amílcar garante que não "sabia sobre drogas". Siga o julgamento de Vitó ao minuto

11:42 | 05/06 Testemunha diz que nada sabe sobre "transações relacionadas com droga" a envolver Amílcar Uma quinta testemunha, de Vale de Salgueiro, Mirandela, toma a palavra.



"Conhecia o falecido Jorge (um dos arguidos), o Amílcar também conheço mas apenas de o ver em casa do Jorge, quando às vezes ia lá", refere, acrescentando ainda que não sabe nada sobre "transações relacionadas com droga".

11:21 | 05/06 Vitó emprestou cerca de 1000 euros a barbeiro para uma passagem de avião A quarta testemunha vem de Vila Nova de Gaia, era barbeiro de Vitó.



"Ele sempre foi meu cliente, apenas isso", garante.



O Procurador questionou várias vezes a testemunha de se alguma vez teria comprado droga a Vitó, afirmando sempre que "nunca" lhe comprou droga.



O advogado de defesa questionou a testemunha sobre um empréstimo de dinheiro, por parte de Vítor.



"Ele emprestou-me dinheiro para comprar uma passagem de avião, foram cerca de mil euros. Eu ia pagando quando podia".



O coletivo de juízes trouxe à conversa uma escuta telefónica onde refere que "o Vítor estava bastante chateado ao telefone, seria só por essa dívida", questiona.



A testemunha mantém a versão.

11:09 | 05/06 Terceira testemunha afirma que fumava canabis com Amílcar e que "nunca pagou nada por isso" Uma terceira testemunha, também presencial, refere que "não tem qualquer conhecimento sobre drogas", embora conheça Sandra, Jorge e Amílcar. No entanto, admitiu que "fumava com o Amílcar" uma "três ou quatro vezes" canabis, mas assegura que "nunca pagou nada por isso".



"Fui com o Amílcar a Espanha, mas eu fiquei no carro e ele apareceu com uns sacos com sementes, penso que eram de canabis e ainda me deu um pacote só que eu nunca plantei", referindo ainda que "aquilo era uma loja de plantas, penso".

11:08 | 05/06 Testemunha que vendeu café a Amílcar garante que não "sabia sobre drogas" Uma segunda testemunha, agora presencial, é dono de um restaurante em Mirandela.



"Conheço a Sandra porque como tenho um restaurante ela e o Jorge iam lá comer", referiu, assumindo também que conhece Amílcar Teixeira, pai do ex-concorrente do Big Brother Edmar Teixeira.



"Conheço o Amílcar, fui eu que lhe vendi o café".



Questionado pelo Procurador, referiu que "nada sabia sobre drogas" e que nunca "tinha visto nada a circular ou qualquer tipo de conversa sobre drogas, entre eles."

11:03 | 05/06 Começa a terceira sessão do julgamento Sessão começou há instantes, com uma testemunha arrolada pelo Ministério Público que reside em França e está a ser ouvida por videoconferência.



Admite conhecer Júlio Carvalho, o arguido que reside em Boticas e que continua em liberdade desde o início do processo.



"Somos amigos de infância mas nunca o vi fumar, pelo menos comigo nunca fumou", afirma.

A terceira sessão do julgamento da rede de tráfico de droga que tem como arguido Vitor Soares, mais conhecido como 'Vitó', decorre esta segunda-feira no tribunal de Bragança.Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, ainda não está presente, mas será ouvida numa das próximas sessões.