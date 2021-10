Joaquim Teixeira, acusado de ter matado a mulher com um machado, em Arouca, no Natal de 2020, negou, no Tribunal de Santa Maria da Feira, ter desferido o golpe na cabeça de Maria Deolinda Silva com intenção de a matar. “Perdi a cabeça. Estava tresloucado. Tinha o machado na mão e mandei”, afirmou. Disse ter sido agredido pela vítima várias vezes.