A irmã de Pedro Marques, o violador de Guimarães, pede à população para não julgar a família do suspeito, que está em prisão preventiva.





“Não temos culpa das atitudes dele. Nós [irmãs] temos filhas, ele tem um filho com trissomia 21. Não se vinguem em nós; não temos culpa do monstro em que se tornou”, disse Sónia Marques ao grupo Santiago. “Não conseguimos entender estas atitude”, refere, indicando que “é muito difícil passar na rua e dizerem ‘Olha, é a irmã do violador’.” E deixa uma mensagem para as vítimas: “Sejam fortes.”