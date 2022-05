Um homem de 39 anos acusa o patrão de o estrangular e tentar matar com uma marreta quando trabalhava numa empresa de plásticos, em Nelas.









Segundo descreve a vítima, o caso de violência aconteceu às 16h00 da passada sexta-feira. “Estava a conferir os sacos e ele estava muito nervoso porque uma máquina deu problema. Saltou para cima da bancada e apertou-me o pescoço”, descreve a vítima, luso-brasileiro.

A esposa, que também trabalha na empresa, tentou defender o marido e foi aí que o patrão “pegou na marreta”. “Disse que me ia matar e tive que fugir”, acrescenta o empregado. O casal foi depois à GNR fazer queixa contra o homem e vai denunciar o caso à Autoridade para as Condições do Trabalho e também à Segurança Social.