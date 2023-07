Um homem morreu depois de ser atropelado por um camião numa obra, pelas 10h30 desta segunda-feira, em Campolide, Lisboa.O veículo fazia manobras quando atropelou a vítima, que se encontrava a trabalhar na obra.Apesar dos esforços dos bombeiros, a situação não foi revertida. O óbito foi declarado no local.A PSP investiga as circunstâncias do acidente.