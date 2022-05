Homem de 70 anos morre atropelado pelo próprio carro em Ribeira de Pena

Um homem, de 70 anos, morreu ao fim da noite de ontem, atropelado pela sua viatura, em Santo Aleixo de Além-Tâmega, em Ribeira de Pena.



Segundo António Martins, Comandante dos Bombeiros de Ribeira de Pena, "quando os operacionais chegaram ao ao local, a vítima encontrava-se encarcerada entre a viatura e uma parede e estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM".



Segundo apurou o CM, o homem estaria a tentar que a viatura funcionasse e, quando esta ganhou alguma velocidade, a vítima tentou entrar para o seu interior, acabando colhida pela mesma, numa rua estreita, ficando entre o veículo e a parede de uma casa.