Um trabalhador morreu na tarde desta quarta-feira soterrado dentro da máquina que operava, na avenida Santo Condestável, em Lisboa, após um deslizamento de terras, de acordo com fonte oficial da PSP.

No local encontram-se elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros, do INEM e da PSP.

O alerta foi dado pelas 14h23, para um local junto às Torres da Bela Vista. O homem trabalhava numa vala.