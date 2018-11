Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da Autoeuropa começam esta terça-feira a debater pré-acordo laboral

CT da Autoeuropa reclamava um aumento mínimo de 36 euros e a passagem de 400 trabalhadores contratados a efetivos.

07:19

Os 5.900 funcionários da Autoeuropa dão esta terça-feira início a dois dias de plenários para debater o pré-acordo laboral que a Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração fecharam no passado dia 25 de outubro.



Hoje estão previstas duas reuniões, às 14h30 e às 16h00, e na quarta-feira os plenários foram marcados para as 6h10 e as 9h00, segundo avançou à Lusa o coordenador da CT, Fausto Dionísio.



As votações terão lugar a partir das 18h00 de quinta-feira e prolongam-se até às 21h00 do dia seguinte.



O acordo entre os funcionários e a fábrica da Volkswagen, em Palmela, prevê o pagamento do trabalho ao sábado e domingo a 100% e aumentos salariais de 2,9% em cada um dos próximos dois anos.



"Os trabalhadores são soberanos, mas estamos confiantes de que [o acordo] será aprovado", salientou Fausto Dionísio em declarações à agêcnia Lusa no dia 03 de novembro.



O mesmo responsável da estrutura que representa os trabalhadores referiu, em 25 de outubro, que este é um "ótimo acordo", que inclui um aumento mínimo de 25 euros e a integração de 300 trabalhadores com contratos a prazo no quadro da empresa.



No caderno reivindicativo que entregou à administração da empresa, a CT da Autoeuropa reclamava um aumento mínimo de 36 euros e a passagem de 400 trabalhadores contratados a efetivos.



A administração da empresa só deverá fazer qualquer comentário depois da votação do pré-acordo laboral nas reuniões plenárias.