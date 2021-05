Traficante tenta fugir à PSP no Porto e é detido após lançar droga à sanita

Um homem de 26 anos foi detido pela PSP por tráfico de droga, esta quarta-feira, no bairro de Francos, no Porto.



O suspeito tentou escapar à Polícia, refugiou-se numa casa, lançou 89 euros e 168 doses de produtos estupefacientes à sanita, mas foi apanhado e as provas do crime foram recolhidas.

O traficante estava a vender droga na via pública e, à chegada dos agentes da Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar), vizinhos soaram apitos para alertar.



O indivíduo escapou para uma casa do bloco 6 daquele bairro, cuja porta não tinha fechadura, e foi seguido pelos agentes. Foram-lhe apreendidos 89 euros, alegadamente provenientes da venda de droga, bem como 63 doses de haxixe, 62 de cocaína e 43 de heroína.

O suspeito foi detido e recolheu às celas da PSP. Será presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.