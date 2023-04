Traficantes de haxixe mostram viagens de transporte de droga no Instagram

Uma rede de tráfico internacional de haxixe, com sede no Norte de África (provavelmente em Marrocos), usa uma página na rede social Instagram para divulgar alguns vídeos, todos com música de fundo, onde mostram parte das viagens de transporte de droga que efetuam entre território marroquino e as costas portuguesa e espanhola.

Além de imagens de lanchas ‘voadoras’ carregadas com fardos de haxixe, os registos mostram ainda o transporte de jerricans de combustível, e até situações em que mais que uma lancha se dedicam ao transporte de droga.

Num dos vídeos, um grupo de traficantes aparece mesmo, apesar de ter as caras tapadas com máscaras.

O CM sabe que a Polícia Judiciária conhece e monitoriza diversas páginas nas redes sociais, aparentemente usadas e mantidas por redes de tráfico de droga.