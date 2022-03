Traficantes que introduziam droga e telemóveis na prisão em pacto de silêncio

T em sido um pacto de silêncio, no tribunal de Sintra, entre os 27 arguidos acusados de gerir uma rede de tráfico que durante três anos introduziu droga e telemóveis na prisão de Caxias. Apenas um dos acusados aceitou prestar declarações no julgamento que decorre desde o início de fevereiro.Segundo o Ministério Público, entre 2015 e 2018, Luís e Elisa Morgado, empregados, respetivamente, no saneamento e nos serviços da câmara de Cascais, usaram o guarda-prisional Fernando Lizardo para introduzir droga (principalmente haxixe) e telemóveis na prisão de Caxias, onde o filho João estava preso.