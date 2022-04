Tragédia com autocarro na Madeira ainda sem culpados

O processo do acidente com um autocarro de turistas que provocou 29 mortos e 27 feridos no Caniço, Madeira, faz hoje três anos, ainda está em inquérito.O despiste ocorreu a 17 de abril de 2019. Um autocarro com 55 pessoas a bordo, que seguiam para um jantar, despistou-se e caiu para cima de uma casa.As vítimas mortais, 17 mulheres e 12 homens, eram todos alemães, à semelhança de 25 dos feridos. Os outros dois foram o motorista e a guia, ambos portugueses.O motorista viria a ser acusado de 29 crimes de homicídio e 3 de ofensas negligentes. A advogada disse à Lusa ter pedido instrução.