Acidente condiciona circulação na Ponte 25 de Abril em ambos os sentidos

Uma colisão entre um motociclo e um automóvel no tabuleiro da Ponte 25 de abril está a bloquear o trânsito nos dois sentido.



O acidente ocorreu pelas 16h30, no sentido Norte-Sul, e provocou um ferido ligeiro, mas causou logo condicionamentos de tráfego devido à posição em que ficaram as viaturas e para que as equipas do INEM e dos Sapadores de Lisboa pudessem prestar assistência à vitima, um motociclista.

No sentido contrário circulava uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa que parou para auxiliar logo após o acidente, o que também está a condicionar o trânsito no sentido Almada-Lisboa. As autoridades esperam que a situação esteja resolvida em poucos minutos.