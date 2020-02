Um homem de 36 anos morreu esta quarta-feira ao início da tarde num acidente entre dois carros no IC2 em Oliveira de Azeméis. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas e uma outra ficou com ferimentos ligeiros.O IC2 está cortado nos dois sentidos. As vítimas foram levadas paras os hospitais de Gaia e Feira.

Segundo fonte da GNR, o acidente ocorreu cerca das 11h28 ao quilómetro 262, no sentido Sul - Norte, na zona de Travanca.



O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM.



Ainda não são conhecidas as circunstâncias do acidente.

No local estão os Bombeiros de Oliveira de Azeméis e de Estarreja. Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de Viação da GNR de Aveiro está a caminho do local.