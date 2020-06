Acidente na Ponte 25 de Abril corta circulação no sentido Lisboa-Almada

Uma colisão entre três carros, a meio do tabuleiro da ponte 25 de abril, no sentido Lisboa-Almada, está a cortar a circulação nas três faixas de rodagem. O trânsito, que já era intenso desde as 9h00 devido ao elevado número de pessoas rumo às praias da Margem Sul do Tejo, está totalmente parado, sendo que a fila de trânsito se estende até ao Aqueduto das Águas Livres e ao Alto de Monsanto.

De acordo com a PSP, o acidente ocorreu pelas 12h00 e causou apenas danos materiais, mas foi necessário cortar a circulação para proceder à retirada das viaturas envolvidas.