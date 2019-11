Camião despista-se e deixa IC2 coberto de garrafas de cerveja em Coimbra

Um camião que transportava cerveja despistou-se esta quarta-feira no IC2, em Coimbra. O acidente, que se deu no sentido Norte-Sul, está a provocar congestionamentos no trânsito.A carga que seguia no veículo pesado foi derramada na via.Dois carros que se encontravam num parque de estacionamento localizado por baixo da zona do acidente ficaram danificados.Não há registo de feridos.