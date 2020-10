Um despiste provocou dois feridos ligeiros e condicinou o trânsito ao início da tarde desta quinta-feira, no IC2, na Batalha, no sentido Leiria - Batalha.O carro chocou contra um poste que caiu na via do IC2 provocando longas filas de trânsito.O alerta foi dado às 13h23 e às 15h o trânsito continuava condicionado.