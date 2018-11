Choque com três viaturas na Marginal de Cascais faz dois feridos e corta via

Via cortada no sentido Cascais - Lisboa, junto ao Dafundo.

Por Miguel Curado | 10:26

Um aparatoso acidente envolvendo três viaturas ocorrido no cruzamento do Alto da Boa Viagem (Dafundo), na Marginal (sentido Cascais-Lisboa), causou esta segunda-feira dois feridos, e levou a corte da circulação naquela via.

O sinistro ocorreu pelas 09h15, e começou por envolver o choque frontal entre dois automóveis. Logo de seguido, um terceiro veículo colidiu com estas viaturas.

Ficou ferida uma mulher com cerca de 50 anos, que conduzia uma das viaturas, e um homem com cerca de 20, passageiro de outra.

No local estiveram os bombeiros do Dafundo e a PSP, com um total de 10 elementos e quatro viaturas.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Marginal permanecia cortada pelas dez da manhã, no sentido Cascais-Lisboa, junto ao local do acidente.