Choque em cadeia envolve seis carros na A1 em Pombal

Queda intensa de granizo esteve na origem de despiste, que provocou dois feridos leves.

08:47

Estão no local elementos da GNR, e das corporações de bombeiros de Pombal e de Leiria.

A queda intensa de granizo estará na origem de um acidente que envolveu seis viaturas ao quilómetro 138 da A1, na zona de Pombal e no sentido Norte-Sul. Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram levadas para o Hospital de Leiria.O alerta chegou pelas 7h54, dando conta do despiste de um veículo, seguido de um choque em cadeia. Na altura em que aconteceu o acidente as condições de visibilidade eram reduzidas, devido à queda de granizo.Segundo fonte da GNR de Leiria, o acidente envolveu seis carros, mas os veículos conseguiram chegar à berma da estrada, pelo que a circulação não chegou a ser cortada.