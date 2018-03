Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste condiciona trânsito na A9 em Carenque no sentido Estádio Nacional-Alverca e faz um ferido

Trânsito circula de forma lenta.

08:40

Um veiculo ligeiro despistou-se esta quinta-feira de manhã na A9 no sentido Estádio Nacional-Alverca ao quilómetro 7,5.



No local, já se encontram os serviços de emergência. Uma pessoa já foi transportada para o hospital, no entanto não corre perigo de vida.



O trânsito continua a circular, embora de forma mais lenta.